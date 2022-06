Com o foco de atuação em construção de residências e prédios comerciais, manutenções residenciais, edifícios comerciais, manutenções em escolas públicas, particulares a Construtora e Serviços Mooca vem se destacando no mercado pela sua maneira de trabalho.

Nossa proposta é adequar os projetos de construção civil convencionais com a utilização de formas alternativas, visando a preservação do meio ambiente e a integração dos moradores dos nossos empreendimentos com a natureza, nunca perdendo de vista a realidade do povo brasileiro que necessita de residências de alta qualidade com um preço justo.