spaceworkers® é um estúdio de arquitetura e design localizado em Paredes no norte de Portugal, dirigido pelos arquitetos Henrique Marques e Rui Dinis.

O estúdio baseia a sua prática na exploração e busca constante de novos paradigmas da arquitetura contemporânea, a fim de alcançar uma estreita relação entre a forma e as emoções. As suas obras refletem a visão pragmática com que enfrentam os desafios, e o espírito crítico com que avaliam o contexto que os rodeia.