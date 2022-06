Ana Johns é arquiteta e urbanista formada pela Universidade Positivo, e mestre em Sustentabilidade e Arquitetura Nórdica pela Universidade de Aalborg na Dinamarca.

Tem experiência no ramo de arquitetura desde 2008, inclusive desenvolvendo trabalhos internacionais em Portugal no escritório Carvalho Araújo. Também atuou em diversos escritórios renomados em Curitiba, como o Maganhoto e Casagrande na função de gerente de projetos, na área de arquitetura de interiores. Com essa visão diferenciada e ampliada da arquitetura, no início de 2016 fundou o escritório Ana Johns Arquitetura, com o objetivo de desenvolver de forma consciente projetos em todas as escalas.