Formado em 2004 e especialista na área de paisagismo, Daniel Nunes atua em diversos segmentos, realizando projetos nas áreas residenciais, comerciais e empresariais.

Assume o paisagismo como extensão da arquitetura e por isso, enxerga a necessidade de se fazer uma leitura completa do projeto e a partir de então, dar início ao processo de criação, sempre desenhando fortes traços contemporâneos com elementos construtivos de formas puras. Busca sempre posicionar as espécies vegetais reconhecendo suas plásticas e especificações, atribuindo funções como elementos arquitetônicos vivos.

Prioriza compreender a rotina de cada cliente para traduzir seus desejos em ambientes que além de valorizarem o projeto, enaltecem o indivíduo e sua relação com a natureza