CMB ARQUITETURA é um escritório liderado por Caren Barroso, arquiteta e urbanista com especialização em gestão de negócios imobiliários, desenvolvemos projetos de arquitetura e decoração de interiores, nas áreas residencial, comercial e corporativa.Utilizamos novas tendências como referências, agregando o traço arquitetônico à identidade do cliente; explorando a beleza e qualidade dos materiais e aplicando soluções técnicas que associem funcionalidade, faz parte do nosso conceito e marca a concepção de cada projeto.

O projeto sai do papel e se torna realidade mediante um bom desenho, e em função do conhecimento e capacitação na execução de cada reforma, e da coordenação de uma equipe de profissionais e recursos que atingem um alto grau de qualidade nos serviços prestados e controle de custos.