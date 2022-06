O escritório Arquitetura CR foi criado em 2008 pelos arquitetos Rodrigo Corrêa Rosa e Aline Corrêa Rosa respectivamente e atende diversas demandas do mercado de arquitetura no Brasil. Com experiência em varias vertentes da arquitetura, atualmente possuí uma grande gama de projetos feitos e executados. O escritório conta com uma equipe experiente e atende clientes nos seguintes segmentos da arquitetura:

Projeto e execução de interiores, projeto e execução de arquitetura hospitalar, projeto e execução de luminotécnia, projeto e execução de sinalização viária, projeto e execução de obras residenciais e comerciais, regularizações junto aos órgãos competentes como Prefeituras e Anvisa, além da administração e planejamentos de sua obra.

O escritório hoje possuí mais de 500.000 metros quadrados de projetos feitos e executados.

Venha planejar o seu sonho com a gente.