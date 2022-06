Our laboratory of experiences has always obligated us to take part, not only as professionals, but also as citizens, as well as to communicate our impressions to society through the form of ideas or new channels. We don’t intend to change the world by ourselves, but we are certainly full of energy to help make it better.

Trabalhar em uma ampla gama de situações, foi sempre caracterísitca destes dois arquitetos, Marco Donini e Francisco Zelesnikar, que por convicção desenvolvem soluções primorosas para os rumos, muitas vezes caóticos, do crescimento urbano.