As arquitetas Maria Isabel Daleffe e Nana Marques tem formação em Arquitetura e Urbanismo pela Univali (2013), mesmo período em que atuam juntas.

A dupla visão proporciona e equilibra conceitos e propostas no desenvolvimento de projetos. Atuam no desenvolvimento de soluções em projetos de arquitetura e interiores, para áreas residenciais e ambientes comerciais, tendo planejamento apurado com metas definidas e cronogramas, oferecendo segurança e tranquilidade, desde a criação de projetos até a execução, garantindo eficiência e dinamismo na execução de cada etapa.

Nossa equipe é especializada em:

Arquitetura | Interiores | Preventivo | Luminotécnica | Paisagismo | Regularização | Consultoria | Gerenciamento de obras | Laudo Técnico | Levantamento de orçamento e administração de compras

Contamos também com equipe formada para toda mão de obra para concretizar seu sonho, especializada nos seguintes serviços:

Elétrica | Hidráulica | Gás | Gesso | Iluminação | Revestimento | Pintura | Demolição | Paredesq