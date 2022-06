desde setembro de 2002, com o objetivo de criar um escritório de projetos organizado, competitivo e atuante no mercado residencial e comercial da cidade de curitiba e região metropolitana, os arquitetos guto biazzetto e carolina espezim biazzetto fundaram a espezim.biazzetto arquitetura, um escritório que visa principalmente a satisfação dos clientes e a integração da arquitetura com o meio em que vivem.

com uma arquitetura arrojada e inovadora, buscando ideias e conceitos atuais, os integrantes da empresa estão constantemente se atualizando e aperfeiçoando através de cursos e novos projetos. e é graças a esta vontade de criar e reinventar que a espezim.biazzetto vem crescendo e conquistando a atenção e respeito do mercado.

com este crescimento regional, em 2013 a espezim.biazzetto se instalou também em campinas incluindo no seu quadro societário a arquiteta álida weidman com o objetivo de ampliar o mercado de atuação iniciando aí uma nova trajetória nacional.

Em 2015 atingimos um patamar internacional, unindo forças ao escritório LMArchitettura de Milão. Nosso novo Partner, Luigi Marchetti, renomado arquiteto italiano, trabalhou 17 anos como sócio da Cibic&Partners e desde 2010 está com seu escritório atuando no mercado italiano e internacional.

com toda essa trajetória, hoje a EB Arquitetura atingiu um alto nível técnico e conceitual de arquitetura que obviamente estará sempre melhorando.