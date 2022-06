Graduada pela Universidade do Vale do Itajaí em 2015, a arquiteta e urbanista Tammy Amorim Victorino teve experiência em diferentes tipos de escritórios de arquitetura, trabalhando desde projetos arquitetônicos, reformas, paisagismo, gestão de obras, interiores, consultorias a sustentabilidade, onde desenvolveu diferentes paixões. Em 2016, criou sua marca para traduzir de forma criativa seu estilo próprio. Simples, apaixonada, antenada, cosmopolita e inspirada pelas tendências mundiais, da moda ao design são características pessoais da Tammy que são refletidas em todas as suas criações. Ser arquiteta lhe trouxe muitas possibilidades de criação em diferentes áreas, e lhe permitiu fazer projetos diferentes a ponto de poder lançar novas tendências, envolvendo sempre funcionalidade, beleza e criatividade. Seu trabalho reflete um pouco da sua personalidade, atitude e muito comprometida com o que se propõe a fazer. Totalmente envolvida em questões de sustentabilidade e reaproveitamento distintos, acredita que se não for a essência e a simplicidade, alguns lugares nem existem!