Arquiteta formada pela UFRJ, com pós-graduação e mestrado pela UPC em Barcelona. Colaborou em diversos escritórios em Barcelona e Santiago do Chile. Atua há mais de 10 anos no mercado de arquitetura e design de interiores no Rio de Janeiro, desenvolvendo projetos e acompanhando obras residenciais, comerciais e corporativas.Com o princípio de que cada projeto é único, usa a criatividade para conseguir soluções singulares, adaptadas à necessidade e personalidade de cada cliente, traduzindo desejos e sonhos.

No caso de empresas, procura compreender a identidade corporativa ajudando a fortalecer a marca, criando espaços que gerem qualidade no ambiente de trabalho e propiciem o fluxo de negócios. Sempre procurando se atualizar e de olho em novas tendências e materiais, busca inspirações em viagens, mostras de arte e decoração, livros e música. Desenvolve projetos de linhas simples, que resultam naturalmente do exercício da busca de soluções. Afinal, a simplicidade é o último grau de sofisticação (Leonardo Da Vinci).