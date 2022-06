MoronCavallete – Soluções em Arquitetura, existe desde 2004.

Somos dois arquitetos, Ludmila Tana Moron e Tiago Toscano Cavallete, formados pela Universidade de São Paulo, o melhor curso de arquitetura do Brasil – são 5 anos de curso em período integral. A arquiteta Ludmila Moron estendeu por 2 anos sua graduação para estudar na Universidade de Arquitetura de Florença, na Itália. Além disso, Ludmila também é especialista (Master’s Degree) em design de interiores, título obtido pelo Instituto Europeu de Design de Roma, também na Itália, cursado nos anos de 2011 e 2012.





Nossa história com a arquitetura começou cedo, ainda na adolescência, com um interesse especial pelas casas e construções. Nossos caminhos se cruzaram na faculdade, em São Paulo. Desde então, construímos nossa história juntos, mas com a colaboração de cada um de nossos mais de 200 clientes!





Nós acreditamos que um arquiteto é apaixonado pelas delicadas relações entre o espaço e seus usuários, construídas pelas ações e experiências de cada um.

Nossas experiências cotidianas com a nossa casa, como as rotinas relacionadas à gastronomia e ao mundo infantil, além de serem nossa paixão, são um laboratório para pesquisa e enriquecimento do conhecimento projetual.





Não nos prendemos à estilos, acreditamos que cada projeto é único e nossa satisfação está na expressão das diferenças e na originalidade de cada solução!





Elaboramos projetos residenciais e comerciais, da concepção aos acabamentos, incluindo reformas, design de interiores, decoração e paisagismo. Temos expertise em projetos na área da saúde, com várias clínicas e consultórios em nosso portfólio.





O objetivo principal é fornecer uma solução arquitetônica que satisfaça amplamente as expectativas do cliente. Consideramos imprescindível criar condições adequadas de ergonomia e iluminação, tanto natural quanto artificial, bem como garantir total conforto e funcionalidade. Os estudos são feitos sempre mantendo uma visão geral da obra edificada, permitindo assim um resultado geral harmônico de formas, cores, texturas, transparências, contrastes e materiais.





Para nós o projeto é sempre um processo criativo em parceria com o cliente, portanto nossa inspiração nasce das suas necessidades e seus sonhos, somados às possibilidades econômicas e às características físicas, climáticas e tecnológicas oferecidas. Alinhamos a proposta às tendências nacionais e internacionais, pesando o custo benefício e sustentabilidade das soluções apresentadas.