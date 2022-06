Você merece o nosso melhor!

A Granitos.com é uma empresa que atua no beneficiamento de rochas ornamentais (granitos, mármores importados, Silestone e Dekton). Há 12 anos no mercado, desenvolve um importante papel no cenário gaúcho. Mantém importantes parcerias com diversos fornecedores em todo o Brasil, Importadores e, também, conta com o apoio e parceria das empresas do Grupo Consentino, líder mundial na produção de superfície de quartzo, das marcas Silestone e Dekton. Utilizando os melhores produtos para a plena satisfação dos clientes, a Granitos.com busca o aperfeiçoamento, tendo em mente dois importantes segmentos. O primeiro, grandes obras corporativas com materiais importados e com acompanhamento total, desde o projeto até a finalização da obra. A empresa prima por investimentos em tecnologia, de maneira que seu parque industrial, que hoje é formado por linha de corte por Waterjet CNC, garante uma excelente qualidade e acabamento do produto, contando com projetistas internos que acompanham todo o processo de trabalho. Para o segundo segmento, a Granitos.com desenvolve um setor específico para tratar de forma profissional mármores importados e materiais exóticos que, por serem raros, delicados e de custo elevado, requerem um cuidado específico e individual. Assim, a empresa desenvolve um sistema exclusivo de “paginação” que consiste em trazer a pedra ao ambiente, com a ideia de um bloco ou peça única no piso, parede ou bancada da obra. Para tal, a peça importada chega na empresa, é fotografada, catalogada e, ao ser inserida no projeto, é feito um estudo criterioso para adequar a continuidade dos veios/padrões da rocha.Um trabalho que vem despertando a atenção de diversos clientes, arquitetos, além de grandes corporações. Todo esse cuidado e atenção, asseguram um trabalho exclusivo, detalhado e de alta qualidade, garantindo a satisfação completa de todos os envolvidos. Um serviço ágil, personalizado e que busca a perfeição, aproximando sempre mais os profissionais ou clientes engajados na obra. Tudo isso faz com que a Granitos.com seja reconhecida pela inovação, qualidade superior e a confiabilidade em todas as parcerias comerciais.

Inspire-se com a elegância e a exclusividade da Granitos.com.