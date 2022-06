Alba Construções Inteligentes é uma empresa de gerenciamento e execução de obras para clientes que valorizam qualidade, agilidade e eficiência, pois ela busca otimizar a gestão de tempo e custos, oferecendo as alternativas mais modernas e sustentáveis visando atender com excelência as mais diversas demandas relacionadas à construção civil e à arquitetura. Oferece serviços de gestão e consultoria para o desenvolvimento e melhoria de obras, inclusive de projetos especiais de iluminação e eficiência energética e hídrica. Contamos com equipe formada por profissionais altamente qualificados para analisar cada projeto e oferecer soluções exclusivas e estratégicas que assegurem a qualidade, segurança, agilidade e preservação dos recursos naturais.