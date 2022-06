NOSSA MISSÃO

Nosso fazer é criar convites irresistíveis para tirar os sapatos, ir lá fora e reconectar-se com a natureza. Escolhemos esse desafio por que acreditamos que essa conexão - uma condição original do ser humano, a ser recuperada - é essencial tanto à saúde das pessoas, quanto à recuperação e à manutenção da existência da Terra; com todos os seus recursos, sua flora e sua fauna - incluindo nós: Homo sapiens. Acreditamos que a reconexão com a teia da vida abre um universo de possibilidades, amplia a riqueza de cada existência, por que desperta a capacidade de contemplar, brincar e vivenciar. É enfim, transformadora! Cada convite precisa ser irresistível. Irresistível o suficiente para apagar telas e telinhas, fechar agendas, desamarrar cadarços, soltar fivelas e te trazer aqui para fora!

AFINAL, O QUE FAZEMOS?

Pode ser um terraço de apartamento, um hospital enorme, um bairro ou uma "mãozinha" no seu projeto para mudar o mundo. Desde que você possa tirar os sapatos e ver um pouquinho de céu; sentimo-nos aptas a contribuir! Nossa contribuição pode se dar através de um projeto típico; com apresentação, compatibilização e projeto executivo. Ou através de um projeto participativo, uma consultoria ou uma parceria. Seja qual for o local ou o formato do nosso fazer, o processo inclui a identificação das diversas possibilidades e o nosso melhor esforço para transformar os espaços e criar atmosferas repletas de boas energias, arte e respeito pelo meio ambiente. O resultado precisa abrigar o equilíbrio doado pela natureza - pra que você possa abastecer-se dele, intensifica-lo e multiplica-lo; para sua vida e de seus amados - em um ciclo positivo e infinito.

QUEM SOMOS

Nos conhecemos no final de 2010, como colegas; no maior escritório de paisagismo de São Paulo. Lá tivemos a oportunidade de desenvolver alguns projetos em equipe e então começamos a parceria que se estendeu para além dos projetos do escritório. Juntas somamos experiência em sete diferentes escritórios de paisagismo – onde colaboramos no desenvolvimento de variados tipos de projetos de arquitetura da paisagem: residenciais, comerciais, corporativos, institucionais privados e públicos – em diversos estados brasileiros e em alguns cantinhos internacionais. O lá fora incorpora a prática e a experiência adquiridas, com a liberdade criativa e de inovação, e o compromisso em compatibilizar as necessidades e desejos do cliente com tudo aquilo que é correto e benéfico para a cidade, para a natureza e para o meio ambiente. Pensar e construir o lá fora são mais que nosso fazer, são o nosso prazer.