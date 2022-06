Criada em 2006, por meio da parceria dos arquitetos Jacksson Depoli e Michelle Schneider, a empresa se fundamenta na criação da melhor solução arquitetônica aliada sempre à satisfação de seus clientes,prezando pela boa arquitetura. Com o passar dos anos, a empresa foi se transformando. Em 2013, ingressaram à equipe a arquiteta Vivian Brune e o engenheiro Jeferson Oliveira,e, com isso, foi tomada uma decisão que mudaria o funcionamento inicial da empresa e raciocínio do processo de trabalho: a organização se rami cou em quatro setores - projetos arquitetônicos, design de interiores, projetos de engenharia e gerenciamento de obras. Com essa formatação, a empresa se fez completa, atendendo melhor as expectativas do mercado local. Para gerir este corpo multidisciplinar, a Arqbox buscou formar uma equipe constantemente atualizada dentro dos no- vos sistemas e ferramentas de tecnologia da construção civil e de arquitetura. Como base tecnológica selecionou o sistema BIM, ferramenta em franco crescimento no mercado internacional,o que deu um suporte ainda maior às expectativas de oferecer um bom produto final.