Formada no curso de Arquitetura e

Urbanismo da PUC-Campinas há 17 anos e desde então atua em seu próprio escritório, Ines Scisci Maciel de Arquitetura e Interiores, atendendo meus clientes na elaboração de seus projetos residenciais, comerciais e também no setor hoteleiro e ainda coordena sua equipe de jovens profissionais. Gosta de estar presente e cuidar de todos os detalhes em seus trabalhos, desde a elaborações do projeto arquitetônico até sua finalização. Trabalha sempre para que os projetos tenham a personalidade do cliente, mas também gosta de deixar evidente seu estilo contemporâneo, mas ainda assim moderno e atual.

Residencial

Realizamos projetos residenciais procurando oferecer soluções para que cada cliente possa viver no ambiente que melhor satisfaça suas necessidades e estilo de vida. O querer ficar em casa, que estamos observando nos últimos anos leva a redescoberta do prazer que é ter um belo quarto, um living acolhedor e é claro um excelente espaço gourmet. Preza-se pelo conforto, beleza e funcionalidade que são as principais características dos nossos projetos residenciais o resultado da união desses fatores traz o equilíbrio perfeito.

Comercial

Para que o negocio seja bem sucedido e visível para os clientes o principal e ter um bom projeto comercial. Este deve gerar interesse, criar um ambiente agradável e chamar a atenção.

Vist or ia de Imóveis

Oferecemos um serviço exclusivo para vistorias em imóveis novos. Realizamos a vistoria do imóvel juntamente com proprietário. Oferecemos também o serviço de levantamento das medidas a serem realizados no mesmo dia da vistoria, entregamos a planta em arquivo ou impressa. (Este serviço é opcional) Um trabalho detalhado, eficiente e eficaz para a solução de eventuais problemas ocorridos durante a construção do edifício ou casa, e que muitas vezes algumas construtoras se negam a repará-lo.