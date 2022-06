No escritório Craft Arquitetura, as sócias Eduarda Moscoso e Lílian Avellar desenvolvem projetos residenciais, comerciais e corporativos que seguem as tendências sem esquecer a personalidade em parceria com os desejos dos seus clientes.

Atender as expectativas com foco na realização de sonhos e através de espaços surpreendentes é o objetivo destas profissionais comprometidas e em constante renovação que buscam sempre soluções inovadoras, funcionais e que resultem em projetos com qualidade e beleza. Formada pela UFPE em 2008, Lílian Avellar ganhou o Concurso Ópera Prima em 2009 com seu trabalho de graduação. Ainda com o mesmo trabalho venceu o Concurso do Novo Núcleo de Arquitetura de Pernambuco. Já Eduarda Moscoso formou-se pela FAUPE em 2009, foi aluna laureada de sua turma e venceu em 2013 o concurso da Adresse para a loja Casa Pronta na categoria home-office. Em suas vidas profissionais passaram por escritórios renomados do Recife, onde trabalharam com projetos de arquitetura e de interiores na área residencial e comercial.