Com um empurrãozinho do sol, do samba e quem sabe até da caipirinha, o carioquíssimo Fernando Menezes traz em seus desenhos estilo próprio, simplicidade e elegância. Talvez seja por isso que seus projetos já tenham sido premiados e ganho a mídia especializada.

Sempre antenado e com muita inspiração desde o processo criativo até a execução, Fernando virou referência de inovação: Seus desenhos participam em sites internacionais de tendências e seus projetos transformam-se em objetos de desejo no Brasil e no mundo.

Acreditar

criar

inovar

desenhar

e saber a hora de parar....