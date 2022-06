Arquiteta formada na Universidade Católica Dom Bosco, em Arquitetura e Urbanismo. Paisagista e Designer de interiores com cursos pela Universidade Belas Artes de São Paulo. Atuante em diversas áreas bem como soluções em projetos, acompanhamento, e paixão pelo design de interiores e paisagismo.

EXPERIÊNCIA

Experiência em aprendizado com grandes profissionais da arquitetura. Acredita que a arquitetura deve estar acessível a todos. Tem como objetivo que seus projetos possam conciliar a vontade do cliente, com a concepção de um projeto com a personalidade e competência de quem o faz. Buscando uma uma solução da arquitetura, designer de interiores e paisagismo que tenha todo o seu valor emocional envolvido bem como um valor imobiliário agregado.