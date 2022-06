O escritório Bijos arquitetura é comandado pelo arquiteto J. R. Bijos,

profissional atuante no mercado há mais de quinze anos. Antes de sua formação como arquiteto (UNESP Bauru – 1994), Bijos trabalhou com profissionais da área desenvolvendo e detalhando projetos com qualidade reconhecida e traço marcante, o que se explica por sua incansável busca pelo conhecimento sobre técnicas de projeto e sobre o funcionamento de uma construção do início ao fim.

A paixão pelas possibilidades que a profissão de arquiteto oferece, de transformar idéias e sonhos em realidade fizeram com que, após sua graduação, Bijos passasse a atender em escritório próprio. Desde sua criação, Bijos arquitetura tem por filosofia prestar aos clientes atendimento diferenciado e transparente, buscando a satisfação de todos os envolvidos no processo. São oferecidos serviços independentes de projeto e de administração de obra, e a junção de ambos integra e facilita a concretização do sonho de transformar um espaço em espaço habitável.