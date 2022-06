Center banho, há mais de 20 anos em Alphaville, atuando no segmento de louças, metais e acessórios para cozinha e banheiro, agora com uma novidade aos clientes, uma loja Center Banho Red (revendedor exclusivo Deca), na cidade de Jundiaí- SP. Tem como valores a satisfação e comprometimento para com os seus clientes, qualidade nos produtos oferecidos, e a busca constante em renovar e aperfeiçoar seu atendimento ao público, sempre focado em exceder as expectativas do consumidor.

Venha nos conhecer, trabalhamos com as melhores marcas do mercado: Deca, Fani, Mekal, Crismoe, Tramontina, Ralo Linear, Moldenox, Squalus, Decor, Rodapés Santa Luzia, entre outras...