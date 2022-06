MANIFESTO

MAIS DO QUE SURPREENDER, CABE À ARQUITETURA DESPERTAR AS PESSOAS PARA A REALIDADE E ENRIQUECER A SOCIEDADE.

Nosso processo de criação é colaborativo e interativo. Acreditamos na arquitetura realizada por pessoas e dedicada às pessoas. Um lugar precisa trazer a identidade dos usuários e estar pronto para ser contagiado pelas histórias e experiências de vida.

Pensamos nos espaços como a extensão da alma.Praticamos e acreditamos em espaços mais humanos, com áreas verdes, muito conforto e bem-estar para as pessoas, causando os menores impactos possíveis na natureza.

Nossa missão é criar projetos únicos com criatividade, inovação e muita sensibilidade. Captamos o tamanho real de um sonho e buscamos realizá-lo em detalhes, considerando as necessidades de cada cliente.





BIOGRAFIA

DESTAQUE POR SEU SENSO CRÍTICO E CRIATIVO

Para explicar o portfólio contemporâneo e criativo do arquiteto Raphael Wittmann, fundador do escritório RAWI ARQUITETURA + DESIGN em 2013, é preciso ir além da formação em arquitetura e urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e da pós-graduação em administração pela FIA-USP.

Experiências com renomados escritórios, a coordenação de monitoria de arquitetura no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, além da colaboração em projetos para um livro no Chile e da participação na curadoria da VI Bienal Iberoamericana de Arquitetura, ajudam a compor o caldeirão de ideias que dá forma aos projetos de arquitetura, interiores, reforma e decoração cheios de bossa, estilo, originalidade e sofisticação.

Em mais de 87 trabalhos residenciais e comerciais, espalhados por São Paulo e outros estados, elementos da cultura brasileira, seja na arquitetura, seja no design de mobiliário, se misturam aos materiais usados em sua naturalidade como se dessem som aos projetos, como concreto, aço, tijolo, pedra, madeira e vidro.

A máxima integração do imóvel com a cidade e o entorno é uma busca constante do escritório, que se preocupa também em adotar elementos e posturas mais sustentáveis, desde o respeito ao meio ambiente, passando pela seleção de materiais, dos cuidados com descarte, do uso de energia fotovoltaica até o aproveitamento de água de chuva, da luminosidade natural e da ventilação de forma adequada. O contato com a natureza é algo muito presente em nossos projetos.

Os projetos com a marca da RAWI ARQUITETURA + DESIGN buscam o equilíbrio de volumes, proporções, luz e sombra, não apenas a combinação de cores e texturas. A sinergia entre estética e funcionalidade também é uma preocupação constante do arquiteto Raphael Wittmann, sempre antenado com as inovações nacionais e internacionais. Essa mistura de experiências dá forma a uma arquitetura moderna, que atravessa o tempo, refletindo na concepção de ambientes contemporâneos, humanizados e dinâmicos, que convidam ao bem-estar e, principalmente, traduzem a essência de cada cliente.