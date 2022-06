ZEPPELINI ASSOCIADOS é um escritório de arquitetura e urbanismo, que oferece serviço completo desde o projeto de arquitetura até realização da obra, contando com uma equipe de profissionais competentes e também com o apoio de excelentes parcerias em projetos premiados a nível nacional e internacional.

Realizamos projetos com criatividade, seriedade e preocupação com o impacto ambiental, aproveitando ao máximo os recursos que a natureza nos oferece para integrar com harmonia a contrução ao ambiente de contexto dentro de um conceito de equilíbrio. Todos os projetos da ZEPPELINI ASSOCIADOS são desenvolvidos com software paramétrico Autodesk REVIT, que usa a tecnologia de projeto BIM (Building Information Modelling), seja para uma nova edificação ou para um projeto de reforma.

HISTÓRICO ZEPPELINI ASSOCIADOS

Veja um vídeo sobre o histórico da Zeppelini Associados no YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=08z7ylqHN6c

Serviços oferecidos pela Zeppelini Associados:

- Projeto de edifícios comerciais

- Projeto de residências

- Projeto de edifícios institucionais

- Projeto de edifícios culturais

- Projeto de lojas

- Projeto de indústrias

- Projeto de loteamentos horizontais e vilas urbanas

- Projeto de arquitetura de interiores

- Desenho Urbano

- Master Plan

- Estudos Volumétricos

- Estudos de viabilidade de empreendimentos

- Acompanhamento e gerenciamento de obras

- Fiscalização de obras

- Laudos técnicos