Desde da infância os caminhos da Arquiteta Nataly Bianchi estavam traçados com a arte de criar e em busca dele se formou pela Universidade do Sagrado Coração na cidade de Bauru/Sp. E assim a arquitetura com todo seu glamour e requinte foi cada vez mais fascinando-a pelo simples fato de traduzir sonhos e concretizar almas em formas. Atua no mercado de Bauru e região com compromisso e comprometimento de quem ama o que faz, sempre em busca de inovações e novas tecnologias. Acredita que a essencial está em cada detalhe e na paixão pelo que se executa.