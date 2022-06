Arquiteta e Artista em Curitiba .

"Na Arquitetura busco idealizar e otimizar as edificações objetivando o funcionalismo e a criatividade afim de organizar a vida do homem no espaço ... em contato com a pura arquitetura passei a amar declaradamente a geometria das formas, pelo qual a identificação foi imediata e desde então dos traços traduzo volumes, e dos volumes composições - passei a contemplar as Artes Visuais como cenário para as criações."

Enquanto se encantava com a disciplina de Plástica na faculdade de Arquitetura, Patrícia Azoni não imaginava que a prática acadêmica pudesse virar ponto de partida para uma trajetória de sucesso no mundo das artes. Por meio de composições únicas em madeira, ela acumula prêmios e muitas vendas no Brasil e no exterior.