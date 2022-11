A Toddo Arquitetura e Interiores é resultado da união de duas profissionais com conhecimentos e experiências diferentes. Juntas, as arquitetas Fernanda Luiza de Moraes e Maira Dolzan comandam o escritório.

O foco da empresa é na particularidade de cada cliente, buscando afinidades e conhecimento de seus desejos e expectativas sobre o processo de criação, tornando cada projeto especial e único. Atuante no mercado desde 2010, a arquiteta Fernanda traz em seu portfólio experiência em execução de obras e projetos arquitetônicos, já a arquiteta Maira, formada pela UFSC em 2012, apresenta vasta experiência em projetos de interiores.

A equipe conta com profissionais de apoio, como Engenheiro Civil, Paisagista, fornecedores e mão de obra para execução de obras, proporcionando mais comodidade para seus clientes. Também preocupam-se em estar sempre atualizadas quanto as novidades, tendências, técnicas e produtos do mercado, participando constantemente de palestras, seminários, cursos, feiras e eventos.

Conheça mais sobre nosso trabalho agendando uma visita de apresentação.

“O amor e a dedicação que temos em nosso trabalho refletem no retorno e na satisfação dos nossos clientes, o que nos faz acreditar que estamos no caminho certo.”