Um novo conceito e uma forma especial de trabalho. Com 15 anos de experiência, o escritório Cristiana Salai Arquitetura transforma-se em uma nova casa, a NeoHaus - cheia de novidades, originalidade e principalmente transparência, para que você acompanhe tudo, do início ao fim. A NeoHaus nasce com a essência do melhor em arquitetura, design e interiores.