Arquiteta com graduação na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba/PR em 1998. Pós-Graduada em Engenharia da Construção Civil Universidade do Oeste de Santa Catarina, Joaçaba/SC, em 2001. Experiência profissional de 17 anos, em escritório de arquitetura próprio.

Desenvolve projetos arquitetônicos de edificações, complementares e de interiores para as áreas residenciais, comerciais e corporativos. Atua no acompanhamento de obras novas e de reforma.Tem uma metodologia focada na compreensão da necessidade dos clientes e analise do local, buscando soluções criativas e personalizadas, sem deixar de pensar na estética, funcionalidade e conforto.