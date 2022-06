Com estilo jovem e criativo, os arquitetos Lucas Sonnewend e Natália Traunmüller se uniram e criaram o SONNE MÜLLER ARQUITETOS. A proposta é interpretar os desejos de cada um de seus clientes e traduzi-los em espaços inovadores e personalizados. As distintas experiências adquiridas em respeitados escritórios de arquitetura e decoração, unidas ao bom gosto e orçamento justo, geram uma arquitetura contemporânea e sem restrições ao uso de materiais. Apesar do pouco tempo de carreira, os profissionais já acumulam projetos e parcerias importantes, reforçando a crença de que a ideia de beleza na arquitetura está associada à felicidade e ao bem-estar das pessoas.