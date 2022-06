O escritório AF, Arquitetura busca responder as exigências do programa sempre buscando abraçar a melhor solução para o projeto em cada situação específica através de um método de trabalho participativo com os clientes, engenheiros, especialistas e consultores. Atua nas áreas de arquitetura, urbanismo e design desenvolvendo projetos residenciais, comerciais e institucionais, atendendo às mais diversas escalas considerando cada detalhe no desenvolvimento da concepção global.