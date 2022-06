Acreditamos que as nossas diferentes formas de ver o mundo cria uma fusão de experiências. Saímos do óbvio para encontrar soluções eficientes para cada projeto, sempre pensando no cliente e na melhor maneira de atender seus sonhos e necessidades. Uma arquitetura que vai além do traço e coloca a imaginação em contato com a realidade.

Luiza formou-se pela PUC-PR no ano de 2010, é pós graduada em Design de Interiores pela Universidade Positivo e é hoje Professora de Graduação na área de projeto arquitetônico, e Rafaelle além de arquiteta é administradora de empresas.