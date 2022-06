2a+v é o escritório de arquitetura formado por Ana Paula de Castro, Apoena Amaral e Vito Macchione.

Desde 2010 os três arquitetos, que colaboraram com diversos arquitetos de São Paulo, aplicam suas experiências em projetos de diversas escalas. Entre eles destacam-se: Casa de Hóspedes em Sorocaba, Passarelas e Torre-mirante para as ruínas do Engenho São Jorge dos Erasmos e o paisagismo da nova estação Penha do metrô.

Premiados em 2010 na categoria objeto na premiação IAB com a mesa infantil Esconde Esconde. Em 2010 e 2011, em parceria com o escritório Costa e Macedo, recebeu Menção Honrosa no Concurso para Sede da CNM-DF e 3º. lugar pelo Edifício Sabará no prêmio Jovens Arquitetos- IAB. Tem trabalhos divulgados em publicações nacionais e internacionais.