Capitaneado pelas arquitetas Michelle Gil e Ana Kelly Nóbrega, a Gil Rodrigues desenvolve projetos dentro de rígidos padrões de qualidade, sob normativas técnicas nacionais e locais, além de cuidados estéticos que primam pela beleza e funcionalidade dos espaços.Com 11 anos de existência, está entre os mais conceituados escritório de projetos do Estado, com especialização em projetos de arquitetura, intervenções e planejamento urbano, projetos complementares, orçamentos, cronogramas, consultoria e assessoria; loteamentos, edifícios, condomínios, edificações comerciais e residenciais, indústrias, entre outros.O escritório apresenta uma excelente estrutura física com uma das vistas mais privilegiadas da Cidade do Recife. Ë composto por uma equipe afiada e pronta para desenvolver os mais variados tipos de projeto de arquitetura e complementares, composta por arquitetos, técnicos, estagiários e setor administrativo e de apoio logístico, além de parcerias com outras empresas do ramo. Tudo isso a disposição do cliente, para que possamos proporcionar satisfação com credibilidade, competência e a segurança.