Design de Interiores / Decoração Presencial e Projetos e Assessoria ONLINE

•Especialista em decoração, busco soluções criativas para um melhor aproveitamento do espaço físico proporcionando elegância e sofisticação;• Planejamento de materiais e acabamentos para um visual sofisticado na composição dos ambientes;• Propostas para espaços específicos, combinando estética e conforto, resultando em um local harmonioso;• Projetos exclusivos elaborados para cada perfil de cliente;• Detalhamento de marcenaria, forro de gesso, iluminação, entre outros pontos.

Projetos em 3D•Visualize seu projeto em perspectivas 3D antes mesmo de ser executado;• Imagens com alta qualidade e agilidade na produção;• As imagens 3D auxiliam muito a compreender melhor os espaços e as soluções propostas.

Assessoria de Obra• Gestão técnica e administrativa de projetos desenvolvidos por mim;• Validação e auditoria de orçamentos de materiais, evitando desperdícios proporcionando economia de gastos;• Acompanhamento de serviços executados por empreiteiras, otimizando prazos e perfeição no acabamentos

Preço Médio: R$ $$$

Forma de Pagamento: Á vista ( Boleto e/ou transferência ) e/ou Parcelamento em até 5X