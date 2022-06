Nós somos um Escritório de Arquitetura, sinônimo de qualidade e atendimento exclusivo, trabalhamos no regime turn key – ou chave na mão, como é conhecido o serviço em que o cliente contrata um único escritório, do projeto à sua implantação e entrega das chaves -, nosso escritório desenvolveu algumas habilidades que não costumam fazer parte do dia a dia do modelo convencional, entre as novas funções, estão a realização de orçamentos e cronogramas de obras, o gerenciamento de projetos (do lado financeiro ao contrato dos fornecedores) e o acompanhamento da execução.