Espaço AD LTDA – ME é uma fábrica de móveis sob medida que atua na região da Grande Florianópolis desde 1994 e possui grande experiência na fabricação de móveis residências e corporativos. Nossa missão é oferecer produtos e serviços personalizados com matéria-prima de alta qualidade. Nosso foco está na constante personalização do atendimento, eficiência nos prazos de entrega e o fornecimento de produtos duráveis. Qualidade é o nosso objetivo.