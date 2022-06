HISTÒRICO | Com profissionais que atuam no mercado desde 1989, a Atrium Arquitetura, criada em 2002, é uma empresa envolvida com inovação, agilidade e excelência na criação de seus projetos.Depois de atuar em diversas áreas do mercado, a partir de 2006 focamos nossos esforços no nicho de arquitetura corporativa, onde trabalhamos no desenvolvimento de projetos para construtoras da região.

VISÃO E FOCO | Ser reconhecido como um escritório de arquitetura inovador e transparente, sendo o melhor parceiro na prestação de serviços e interação entre os agentes envolvidos no projeto.

SERVIÇOS | Durante o processo de criação buscamos a sua essência, equilibrando funcionalidade, harmonia, criatividade e conhecimento técnico, traduzindo sua expectativa em soluções inovadoras com apurado senso estético, sempre através de uma relação profissional de respeito mútuo, sinceridade e honestidade.Nossa atuação pode se iniciar antes mesmo da elaboração do projeto propriamente dito, assessorando nossos clientes na detecção de suas necessidades e carências, desde a escolha do terreno apropriado, análise econômico-financeira, concepção do produto de acordo com o cliente final, até a finalização do projeto arquitetônico.