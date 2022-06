Formada pela Universidade Belas Artes de São Paulo em 2009, adquiriu ao longo de sua trajetória profissional uma experiência diversificada entre os campos da arquitetura.

Tem como um currículo com cursos extracurriculares que reforçam sua atuação em pontos chave de um projeto completo como processo de aprovação de prefeitura e criação de imagens em 3D para visualização prévia do projeto pelo cliente. Com um portfólio variado, a arquiteta atua em projetos residenciais, corporativos e comerciais. Com tendência ao estilo contemporâneo, desenvolve projetos funcionais e criativos, sempre priorizando as necessidades de cada cliente, buscando inovações e soluções para cada projeto.