Somos arquitetos atuando juntos desde a formação acadêmica, ao final dos anos 80.

Já naquela ocasião estávamos envolvidos com a produção de mobiliário sob medida, fato que marca nossa atividade no que diz respeito ao nível de detalhamento envolvido e no cuidado com a escala e a ergonomia.

Em quase três décadas de atividade de projeto de arquitetura, nos tornamos especialistas em projetos novos e de reformas residenciais, comerciais e de serviços. Nosso trabalho é sempre pensado em relação ao uso facilitado do espaço e dos recursos disponíveis, ao respeito pelo trabalho humano e suas formas de expressão, e à interação com o ambiente em todas as suas implicações.