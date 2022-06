A ArqHome é um escritório de Arquitetura, coordenado pela Arquiteta Márcia Baziqueto Peres.

Nasceu em Cuiabá e formou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), logo no início da carreira profissional, em 2009 abriu seu próprio escritório para desenvolver seus trabalhos e atender clientes. Após alguns anos no mercado atuando como Arquiteta, se especializou em Design de Interiores. Como resultado de todas essas experiências, somadas as experiências com os projetos elaborados, nos especializamos em Arquitetura, Design e Urbanismo, tendo trabalho elaborados em todas as áreas de atuação.