Propriedade legal

Em conformidade com as leis 5.988/73 e 5.194/66, em seus artigos 36 e 17, os serviços e

documentos de engenharia são obras intelectuais que têm, como titular de seus direitos morais e patrimoniais, seu respectivo autor. A cessão ou o aproveitamento parcial ou total desses documentos, seja para o objeto em questão ou para qualquer outro, só poderá ser feito com autorização por escrito do titular dos Direitos Autorais.