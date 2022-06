Somos uma empresa atuante no mercado de mármores, pedras ornamentais e granitos desde 1999. Especializada em atender escritórios de arquitetura e grandes construtoras como Kallas, PDG, Camargo Correa, Toledo Ferrari, Atua, etc; Contamos com maquinário computadorizado de ultima geração para um fino acabamento, alem de nossos funcionários sempre treinados e qualificados o que garante satisfação total de nossos clientes.

Atendemos desde pequenas reformas até grandes obras como hospital do câncer, hipermercados, empreendimentos inteiros em todo estado de São Paulo.

Temos parceria com grandes nomes de planejados como Spazzio Casa, Favorita, Casa Brasileira entre outras sempre aliando a qualidade dos produtos ofertados por estas empresas ao nosso material de qualidade superior como mármores importados, granitos nos mais variados tons, catalogo completo de Silestone, alem de ornamentais e churrasqueiras.