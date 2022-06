Gelker Ribeiro Arquitetura é um escritório de arquitetura localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Especialista em projetos arquitetônicos de casa contemporâneos e casas modernas sendo únicos, arquitetura de interiores, corporativa e cenografia

Nosso objetivo e satisfação será de transformar em realidade o projeto da sua casa dos seus sonhos, bonita acolhedora e funcional, e o melhor, dentro do seu orçamento, valorizando muito o seu imóvel.

Atuando a mais de 25 anos no mercado. Usando a experiência de sua longa carreira que em atuou em escritórios de cenografia e eventos, com isso, conseguimos aplicar em nosso projetos uma linguagem de contemporânea e com elementos visuais marcantes da indústria criativa.

Temos como diferenciado uso dos mais avançados recursos tecnológicos para apresentação de projetos e com uma grande experiência na visualização arquitetônica em uma incrível em imersão na obra a ser executada, com óculos de realidade virtual com tecnologia 3D em 360 graus. Projetos de arquitetura de casas;

-Projeto de arquitetura de interiores;

-Projetos comerciais e corporativos;

-Projetos de espaços cenográficos e de eventos;

-Remodelagem e reforma e acompanhamento com execução de administrativa de obra;

Estamos estabelecidos no Rio de Janeiro e atendemos em todo Brasil pelo Whatsapp: 21 97949-6666. Entre em contato e agende uma conversa pessoalmente, via internet ou por telefone.





Gelker Ribeiro Arquitetura

www.gelkerribeiro.com.br