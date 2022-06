Rafaela Carina nasceu em Cascavel, oeste do Paraná, sempre foi apaixonada por arquitetura, concluiu seu curso em 2014 no Centro Universitário FAG. Hoje, tem seu próprio escritório no centro na Cidade de Cascavel/Pr. E é especialista em Arquitetura de Interiores. Apesar da admiração pelo clássico, Rafaela conduz seus clientes ao encontro do próprio estilo com harmonia e bom gosto.