O Studio Arquie tem como objetivo o desenvolvimento de arquitetura eficiente de alto desempenho, utilizando para isso novas estratégias para desenvolver projetos arquitetônicos, não levando em conta somente os desejos, as exigências técnicas, funcionais dos seus clientes, mas também o conhecimento sensível de uma boa arquitetura, com o maior conforto térmico acústico com eficiência energética.

Desenvolvemos projetos nos sistemas construtivos ecologicamente corretos, Light Steel Frame, em Containers Marítimos e Painéis Monolíticos, seguindo sempre os patrões sustentáveis.

Além de uma boa bagagem de projetos, temos boa experiência e vivência de execução de obras.

Pode entrar em contato nos enviando uma mensagem através do nosso perfil aqui no Homify ou se tiver interesse em falar diretamente conosco, mande-nos uma mensagem no Whatsapp que teremos o maior prazer em atende-los.

Caso tenha interesse em fazer uma aplicação para projeto, é só clicar aqui e preencher nossa Aplicação Atendimento Projeto Arquitetônico Personalizado.

Adoramos desafios, e buscamos sempre a excelência!!!

