A empresa desenvolve e executa projetos de interiores completos ou para ambientes específicos conforme o sonho e personalidade de cada cliente.

Missão

Desenvolver e executar projetos de interiores para transformar sonhos em ambientes bonitos, funcionais e harmoniosos, usando como principal inspiração a personalidade de cada cliente.

Quem somos?

A Decor 4 Home nasceu da união da arquiteta especialista em interiores Angélica Corrêa (pós graduada pela FAAP) e da administradora e gestora de finanças e negócios Marina Salem (pós graduada pela FIA/USP), que após uma estressante reforma em seu apartamento vislumbrou uma oportunidade para atender necessidades como a sua: transformar os simples cômodos de uma casa em ambientes aconchegantes, funcionais e harmoniosos, mas ao mesmo tempo, acessíveis financeiramente.

