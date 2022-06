O 2:1 Arquitetura & Interiores é um escritório, com sede em João Pessoa-Paraíba, que surge da união de duas arquitetas que caminham juntas desde a universidade. Graduadas em 2011, elas fortalecem a parceria em torno de novo projeto profissional. Depois de se graduarem, e passarem por diferentes e importantes experiências em escritórios e construtoras, Erika Diniz e Vanessa Lima decidem criar o próprio estúdio.

Nosso objetivo é atender cada cliente de forma particular, captando suas necessidades particulares, seus desejos e o contexto de cada projeto. Buscamos fazer uma arquitetura que imprima identidade ao projeto, seja responsável com o cliente e com a cidade. Desenvolvemos projetos nos âmbitos residencial, comercial, corporativo e institucional. Trabalhamos com ampla gama de escalas, tipologias e diferentes portes de clientes.

Participamos do início ao fim do projeto, desde à concepção até o acompanhamento das obras, a fim de obter os melhores resultados, sobretudo, a satisfação de seus clientes. Seus projetos são pautados pela funcionalidade, criatividade, conforto ambiental e luminotécnico. Acreditamos que arquitetura é, antes de tudo, serviço social que atende em prol da qualidade de vida das pessoas e das cidades.