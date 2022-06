Taguá é um escritório de Arquitetura, Urbanismo e Design composto por jovens arquitetos, graduados pela Universidade Estadual de Maringá, PR. O trabalho realizado pelo Taguá é resultado da busca incessante por uma boa arquitetura, a qual realizamos para trabalhar em favor da sociedade, pensando no futuro de nossas cidades. Em nossos projetos sempre nos preocupamos com questões ambientais, sustentáveis, econômicas e inovadoras, sempre analisando cada caso separadamente, e oferecendo as particularidades que cada projeto necessita.

Para nós, Arquitetura não é um simples desenho, o projeto de uma edificação envolve muitas questões, como as associadas à espacialidade, às condições climáticas, visuais, volumétricas, relação com o meio ambiente, sustentabilidade, racionalidade na construção, entre outros. Assim, o resultado final é a concepção do edifício em harmonia com todas as variantes levantadas e de acordo com as intenções de cada cliente. Desenvolvemos projetos nos diversos setores da construção civil e nas mais diferentes escalas, desde residências e edifícios, indo do projeto arquitetônico, interiores e paisagismo, até conjuntos habitacionais e condomínios. Outro serviço que oferecemos é de consultoria. Muitas vezes o cliente não tem condições de fazer um projeto completo, ou apenas quer algumas dicas do que pode usar na reforma da sua casa, por exemplo. Então nós vamos até a casa do cliente e damos uma consultoria, cobrando o valor de uma hora técnica profissional da nossa categoria. Também oferecemos consultoria de viabilidade econômica, para aquelas pessoas que estão em dúvida de qual terreno comprar e se o investimento terá retorno ou não.