O escritório iniciou suas atividades em 2008, quando os arquitetos Bernardo Richter, Fernando Caldeira de Lacerda e Pedro Amin Tavares decidiram unir seus ideais e expectativas que compartilhavam nos tempos acadêmicos para oferecer um novo conceito de arquitetura.Atualmente, desenvolve projetos de diversas escalas e programas como residências, edifícios comerciais e habitacionais, espaços públicos, culturais e estudos urbanísticos. Tem como meta superar as expectativas do cliente criando uma arquitetura que surpreende os sentidos, um resultado natural de inquietação criativa, constante pesquisa e estudos de temas que envolvem pessoas e os espaços em que se relacionam.A postura reflexiva e crítica do escritório resulta em trabalhos únicos, assinados, ligados a vanguarda da técnica e da produção cultural contemporânea, acrescentando não só valores físicos, mas também econômicos as obras.